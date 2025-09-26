Ecel tuvalette yakaladı

Sivas’ın Suşehri ilçesinden yolcularını alarak İstanbul istikametine seyreden yolcu otobüsü Erbaa’da bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tesiste otobüsten inen Hasan Deveci, tuvalete girdi. Bir süre sonra otobüste 1 yolcunun eksik olduğunu fark eden muavin önce kafeye ardından da tuvalete baktı.

Muavin, yolcusunu lavaboda yerde hareketsiz halde bulundu. Durumu hemen 112'ye ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekepleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hasan Deveci'yi Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Deveci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.