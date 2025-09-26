Ecel tuvalette yakaladı

Kaynak: İHA

Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan şehirler arası yolcu otobüsü Tokat Erbaa'da mola verdi. Tuvalete giden yolcu hareketsiz halde bulundu. Hasan Deveci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas’ın Suşehri ilçesinden yolcularını alarak İstanbul istikametine seyreden yolcu otobüsü Erbaa’da bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tesiste otobüsten inen Hasan Deveci, tuvalete girdi. Bir süre sonra otobüste 1 yolcunun eksik olduğunu fark eden muavin önce kafeye ardından da tuvalete baktı.

aw546104-02.jpg

Muavin, yolcusunu lavaboda yerde hareketsiz halde bulundu. Durumu hemen 112'ye ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekepleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hasan Deveci'yi Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Deveci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

aw546104-03.jpg

aw546104-04.jpg

Son Haberler
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme
Ecel tuvalette yakaladı
Ecel tuvalette yakaladı
Asya borsaları negatif seyrediyor! (26 Eylül 2025)
Asya borsaları negatif seyrediyor! (26 Eylül 2025)