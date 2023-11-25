Ecem Özkaya’nın yeni adresi belli oldu. Gönül Dağı’ndan ayrılmıştı

Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya, Show TV'de ekrana gelecek “Bahardan Önce” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ecem Özkaya’nın yeni adresi belli oldu. Gönül Dağı’ndan ayrılmıştı

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı’ndan ayrılan Ecem Özkaya’nın hangi diziyle ekrana döneceği merak konusuydu. Oyunculuktaki başarısı kadar zarafeti ve güzelliğiyle de dikkat çeken Özkaya, MF Yapım’la anlaştı.

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Ecem Özkaya, MF Yapım’ın Kore formatı “Doktor Cha” dizisinden uyarlanan “Bahardan Önce” dizisinin başrol oyuncuları arasına katıldı. Başarılı oyuncu “Rengin” rolünü canlandıracak.

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Neslihan Yeşilyurt’un yöneteceği dizi Pablo Neruda’nın “Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz” sözünü slogan olarak kullanıyor. Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin senaryo ekibinde Berk Kaya, Bilgesöz Taş ve Merve Van Danışman yer alıyor. Klinik Psikolog H. Gamze Çevik’in danışmanlık yaptığı dizide Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy başlıca rolleri paylaşıyor. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin aralık ayında sete çıkması planlanıyor.

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