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Bülent Ecevit'in Rahşan Hanım'dan önce kız arkadaşı var mıydı? Rahşan Hanım'ın yanında açıklamıştı

Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit tam 60 yıl bir yastığı baş koydular. Bugünler de bir video gündemde. Bülent Ecevit'in Rahşan Hanım'dan önce kız arkadaşı var mıydı. Gazeteci sormuş, Ecevit de cevap vermişti. İşte Rahşan Hanım'ın da cevaba güldüğü video...

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:40
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Ecevit'in Rahşan Hanım'dan önce kız arkadaşı var mıydı?

Bülent Ecevit'in Rahşan Hanım'dan önce kız arkadaşı var mıydı? Rahşan Hanım'ın yanında açıklamıştı
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Türk Siyasi tarihinin en önemli figürlerinden Ecevit'le yapılan röportajda sorulan bir soru bugünlerde gündemde. 

Türk siyasetinde yarım asır geçiren, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bölücü terör örgütü elebaşının yakalanmasına kadar çok sayıda tarihi olayın baş aktörü olan, 5 Kasım 2006'da yaşama veda eden eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünden 16 yıldan fazla bir zaman geçti.

Röportaj Bülent Ecevit'in evinde yapıldı. Görüntüde sadece Kıbrıs Fatih Ecevit var. Eşi Rahşan Hanım da orada ama gözükmüyor. İşte Ecevit'e eşinin yanında sorulan o ilginç soru:

 -Rahşan Hanım'dan önce kız arkadaşınız oldu mu?
-"Hayır kesinlikle olmadı. Rahatlmıkla söyleyebilirim.
Çünkü çok erken yaşta birbirimize bağlandık. Birbirimizi yakından tanıdık ve ondan sonra ben evlenme önerisinde bulunmayı aklıma koydum. Hayatta en sevdiğim şey sensin ve seninle evlenmek isterim dedim Tabii Rahşan çok şaşırdı ama reddetmedi"
Bu sırada konuşmaya Rahşan Ecevit de katılıyor:
"Ben reddetmedim. Sadece annem babam ne der diye telaş etti."

Gazetecinin "Rahşan Hanım'dan önce kız arkadaşınız oldu mu? sorusuna Bülent Ecevit yanıt verirken, güldüğü görüldü. Bu sırada da Rahşan hanımın da güldüğu duyuldu. İşte bu görüntüler sosyal medyadan gündem oldu.

 

 

 

 

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