Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan TFF seçimi açıklaması: Yapılacağına inanmıyorum

Düzenleme: Kaynak: AA
Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan TFF seçimi açıklaması: Yapılacağına inanmıyorum

Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformunun tanışma toplantısı İstanbul'da yapıldı. İstanbulspor Kulübü başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeşilköy'deki bir otelde yapılan toplantıya Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bazı Süper Lig takımlarının yöneticileri katıldı. Ayrıca alt lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri de toplantıda hazır bulundu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu, toplantıya gelen başkanlara teşekkür ederek, "Konumuz Türkiye Futbol Federasyonunun erken seçimi. Yaptığımız bir imza kampanyası var. Ben seçimin yapılacağına inanmıyorum ama yine de bu konuyu konuşacağız. Gelecek başkana Türk futbolundaki eksikleri göstermek istiyoruz. Bu platformda da eksiklikleri tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İstanbulspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türk futbolundaki sorunlarla ilgili sunum yaptı.

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