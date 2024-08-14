Ecopetrol'ün net karı 830,9 milyon dolara geriledi

Ecopetrol'ün 30 Haziran'a kadar olan üç aylık net karı, şirketin üç aylık kazanç raporunda belirttiğine göre 830,9 milyon dolar oldu. İlk yarı net karı, 2023'ün ilk altı ayına kıyasla %24 düştü.

Raporda, "Ecopetrol, Kolombiya pesosunun yeniden değerlenmesi ve enflasyonist baskılar gibi çeşitli dış değişkenlerden etkilenmeye devam eden zorlu bir ortamla karşı karşıya kaldı" denildi.

Ecopetrol sonuçlarını yayınlamadan önce şirketin hisse fiyatı Salı günü yerel borsada %2,08 düşüşle 2.110 Kolombiya pesosuna geriledi.

Meksika ve Brezilya'daki bölgesel rakipler, Haziran ayına kadar olan üç ayda ikinci çeyrekte zarar bildirdiler.

Meksika'nın Pemex (PEMX.UL) şirketi geçen ay 14 milyar dolarlık net zarar bildirdi. Brezilya'nın Petrobras (PGFB.UL) şirketi ise 2020'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez çeyreklik zarar bildirdi. Bu çeyrekte, tekrarlanmayan bir vergi ücreti nedeniyle 470 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

Şirketin ikinci çeyrekteki üretimi, ABD Permian Havzası'ndaki Ecopetrol operasyonlarındaki artan faaliyetlerden destek alarak %4,1 artarak günlük 758.200 varil petrol eşdeğerine yükseldi.

Üretim ise %67 artarak 98.200 varil petrol eşdeğerine yükseldi.