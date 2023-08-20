ECOWAS Nijer’in lideri General Tchiani ile bir araya geldi

Nijer’in başkenti Niamey’de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) gönderdiği heyet ile cunta lideri General Abdourahmane Tchiani görüştü.

ECOWAS Nijer’in lideri General Tchiani ile bir araya geldi

Nijer’de dün Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile cunta lideri görüştü. Görüşmenin ardından devlet kanalına konuşan cunta lideri General Abdourahmane Tchiani, Nijer’in diyaloğa açık olduğunu belirterek, “Ne Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi ne de Nijer halkı savaş istemiyor” dedi.

ECOWAS'ın işgal ordusu kurarak Nijer'e saldırmaya hazırlandığını iddia eden Tchiani, “Şunu açıklığa kavuşturalım ki bize bir saldırı yapılırsa bu bazılarının düşündüğü gibi parkta yürüyüş yapmak gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

ECOWAS, BAZOUM İLE GÖRÜŞTÜ

ECOWAS tarafından Nijer’e gönderilen heyete liderlik yapan Nijerya’nın eski devlet başkanı General Abdulsalami Abubakar, Nijer’in devrik lideri Mohamed Bazoum ile görüştüklerini açıkladı. Abubakar, “Bazoum ile görüştük ve kendisine yapılanları ondan duyduk. Yaşadığı sorunları anlattı” diyerek Bazoum tarafından anlatılanları ECOWAS liderlerine ileteceğini ifade etti.

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