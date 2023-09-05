Eczacı kadın sahte güneş kremindeki tehlikeyi açıkladı

Bir online alışveriş sitesinden güneş kremi alan eczacı kadın eczaneden aldığı güneş kremi ile internetten aldığı kremi UV ışığı altında test ederek ikisini karşılaştırarak tehlikeyi açıkladı.

Eczacı kadın sahte güneş kremindeki tehlikeyi açıkladı

Bir online alışveriş sitesinden güneş kremi alan "ecz. burcuaydogdu" isimli bir kullanıcı, eczaneden aldığı güneş kremi ile internetten aldığı kremi UV ışığı altında test ederek ikisini karşılaştırdığı görüldü.

Güneş koruyucu krem ve kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, tüketicileri özellikle online alışverişe yönelttiği bildirildi.

Eczacı bir kadın alışveriş sitelerinde satılan güneş kremi ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini çektiği videoyla gösterdi.

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İnternet ortamında merdiven altı ürün ile eczaneden aldığı aynı ürünü karşılaştıran Aydoğdu, UV ışınları ile test yaptı.

Birbirinden görünüm olarak aynı olan kutularda içeriklerinin birbirlerinden oldukça farklı olduğu görüldü.

Ürünlerde UV ışınları seviyesini kayıt altına alan Aydoğdu, o anları sosyal medyada paylaştı.

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