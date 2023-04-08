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Eczacıbaşı Çukurova'ya set vermedi

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:00
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Eczacıbaşı Çukurova Belediyesi'ni mağlup etti

Eczacıbaşı Çukurova'ya set vermedi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. (AA)

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Heyrman, Fabris, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Aybüke Özel)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Selin Uygur, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Baysal, Dilara Sağbaş, Şiirsel Altın, Bosetti)

Setler: 25-17, 25-20, 25-21

Süre: 77 dakika (25, 26, 26) 

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