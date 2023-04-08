Eczacıbaşı Çukurova'ya set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. (AA)
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Heyrman, Fabris, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Aybüke Özel)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Selin Uygur, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Baysal, Dilara Sağbaş, Şiirsel Altın, Bosetti)
Setler: 25-17, 25-20, 25-21
Süre: 77 dakika (25, 26, 26)