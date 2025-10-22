Eczacıbaşı yeni sezonu yeni salonunda açtı. Sultanlar Ligi'nin ilk iki haftasında iki galibiyet alan turuncu beyazlılar üçüncü haftada ezeli rakibi Vakıfbank'ı Eczacıbaşı Spor Salonu'nda konuk etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Eczacıbaşı Dynavit, özellikle Ebrar Karakurt ile sayılar buldu. Setin sonlarına doğru farkı 5 sayıya kadar açan ev sahibi ekip üstünlüğü elden bırakmadı ve ilk seti 25-23 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.

Ancak bu setten sonra işler terse döndü. Vakıfbank oyunda üstünlüğü ele geçirdi. İkinci set 25-23, üçüncü set 25-21 Guidetti'nin takımının üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Son anlarda daha az hata yapan Vakıfbank 26-24'le karşılaşmayı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Eczacıbaşı yeni salonundan ilk kez boynu bükük ayrıldı.



FENERBAHÇE HATA YAPMADI

Sultanlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi. 75 dakika süren karşılaşmada sarı lacivertliler setleri 25-14, 25-21, 25-20 aldı. Kanarya bu sonuçla üçüncü maçında üçüncü galibiyetini almış oldu.