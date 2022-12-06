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Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin mesleki eğitim uygulamalarına ilişkin yeni bir protokol imzaladı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:41
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Eczacılık Fakültesi öğrencileri stajlarını kurumlarda yapabilecek. Protokol imzalandı

Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
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İHA’nın haberine göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Valiliği arasında Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin mesleki eğitim uygulamalarına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

ZBEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile ZBEÜ rof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer arasında imzalanan protokol ile Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının geliştirilmesi ve iş yaşamına uyumunun kolaylaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.

İmzalanan protokol sayesinde, öğrenciler stajlarını ve mesleki eğitim dersleri doğrultusundaki uygulamalarını Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerdeki kurumlarda yapabilecek.

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