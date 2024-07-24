Eczane Arapça yazılı ilaç verdi. Büyük skandal

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı ve Arap vatandaşların sayısında artış sorunu giderek büyüyor.

Milyonlarca Suriyeli ve Arap vatandaşı Türkiye’de gündeme geliyor. Bazı şehirlerde ve mahallelerde Arapların yoğun olduğu da biliniyor. Hatta Suriyelilerin çok olduğu bölgelere “Küçük Şam, küçük Halep” yorumları da yapılıyor.

HATAY’DA ARAÇPÇA İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

Sosyal medyada yayılan bir görsel gündem oldu. Hatay İskenderun’da olduğu iddia edilen olayda ilaç siparişi veren vatandaşın ilaç prospektüsünün Arapça olması dikkat çekti.

Arapça yazdığı gören müşteri eczaneye giderek uğradığı şoku anlattı.

Eczaneyle görüşmesinde "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ve Arapça bilmiyorum" itirazında bulunan bir Türk kadın aldığı cevapla bir kez daha şaştı kaldı.

Eczane kadına "Arap müşterilerimiz var ve Türkçe bilmiyorlar” cevabını verdi.

ARAPÇA TABELALAR VE LEVHALAR ARTTI

Öte yandan Türkiye Arapça tabelalar tartışma konusu olmuştu. Sayıları giderek çoğalınca bazı belediyeler Arapça tabelaları toplaya karar vermişti. Özellikle İstanbul’un bazı bölgelerii Trabzon, Hatay, Arapların yoğun olduğu bölgeler olarak biliniyor.

Türkiye’de bazı restoranların Türkçe menüsü bile bulunmuyor. Birçok dükkanın ve bilgilendirme levhasının Arapça olması her gün gündeme geliyor.

Ayrıca Hatay'da bir Türk vatandaşı Suriyelilerin yoğunluğundan isyan ederek Suriyelilerin "Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık" dediklerini iddia etmişti.

Bursa Gemlik’te polislerin Suriyeliler için Arapça anons yapması Türkiye’nin geldiği son noktayı ortaya koymuştu.