Eczaneden çaldı kafede otururken yakalandı! Hırsız suç makinesi çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eczaneden çaldı kafede otururken yakalandı! Hırsız suç makinesi çıktı

Antalya’da bir eczaneye maskeli olarak giren İsmail Böcü (25), bir miktar para ve ilaç çaldıktan sonra bir kafede yakalandı. Böcü hakkında 31 suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde Ayşe Baygut'un işlettiği eczaneye 9 Ekim gecesi arka pencereden giren maskeli şüpheli, kasadaki bir miktar parayı ve satışı kontrole tabi ilaçları çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen eczane sahibi Ayşe Baygut, kasaların açık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Baygut, hırsızlığı polise bildirdi. Görüntülerden yola çıkan polis, şüpheliyi 2 gün sonra bir kafede otururken yakaladı.

Suç makinesi yakalandıSuç makinesi yakalandı

Hırsızlık sırasında da aynı ayakkabıyı girdiği belirlenen şüphelinin İsmail Böcü olduğu, hakkında 31 suç kaydı bulunduğu ve "hırsızlık" suçundan 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklu bulunduğu Elmalı Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp firar ettiği belirlendi. İsmail Böcü'nün yapılan üst aramasında 6 uyuşturucu hap da ele geçirildi. Böcü, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine götürüldü.

Şüphelinin güvenlik kameralar görüntülerinde, çekmecedeki paralar ve ilaçları bir çantaya doldurduğu anlar yer aldı.

Eczaneden çaldı kafede otururken yakalandı! Hırsız suç makinesi çıktı

Eczaneden çaldı kafede otururken yakalandı! Hırsız suç makinesi çıktı

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Eczaneden çaldı kafede otururken yakalandı! Hırsız suç makinesi çıktı

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Eczaneden çaldı kafede otururken yakalandı! Hırsız suç makinesi çıktı

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