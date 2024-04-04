Eda Dündar'ın yaptığına kimse inanamadı. Arina rekor kırdı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi 2'nci maçında Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları karşılaştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 3-1 kazandı. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet, final serisinde VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.

Mücadelenin ilk setinde alkış toplayacak bir an yaşandı. Türk Hava Yolları'nda Dicle'nin hücumunda maçın hakemleri aut kararı verdi.Fenerbahçe Opet lehine verilen sayı kararı sonrası Eda Erdem Dündar ve Stefano Lavarini devreye girdi. Lavarini ve Eda Erdem Dündar'ın uyarısı sonrası maçın hakemi kararını değiştirdi. Türk Hava Yolları, 9-8 öne geçti.

Fenerbahçe Opet'in yıldızı Arina Fedorovtseva dikkat çeken bir smaç yüksekliğine imza attı. Rus voleybolcu, 84 km/h ulaşan servisinde 3.10'a yükseldi.

Fenerbahçe Opet-THY: 3-1

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14

Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)