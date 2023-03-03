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Ünlü sanatçı Anıtkabir'de gözyaşlarına boğuldu

Yasak Elma'nın Yıldız'ı ünlü oyuncu Eda Ece Anıtkabir ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. Anıtkabir'i ziyaret eden Ece, Mustafa Kemal Atatürk için özel deftere yazdıklarını okurken gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:52
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Eda Ece Anıtkabir'de gözyaşlarına boğuldu

Ünlü sanatçı Anıtkabir'de gözyaşlarına boğuldu
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Ünlü oyuncu Eda Ece, Ankara’daki KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyaret öncesi Anıtkabir’e giden Ece, Mustafa Kemal Atatürk için özel deftere yazdıklarını okudu. Kameralara yansıyan o anlarda Ece gözyaşlarına hakim olamadı.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Eda Ece, şu ifadeleri kullandı:

-Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Hastanede yatan çocukları ziyaret ettik. Yanınızda olduğumuzu hissettirmeye çalıştık, başka bir amacımız yok. Size bizi 6 yıldır izlediğiniz için gönül borcumuz var.

“HUZUR İÇİNDE YAŞAYAMIYORUM”

-Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor.

“ELLERİM TİTREDİ, KELİMELERE ZOR NOKTA KOYDUM”

-Sevgili Ata’mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir’de olmak çok iyi geldi. Ata’m bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum.

-Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam…

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