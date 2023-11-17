Eda Ece bebek alışverişinde

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünya evine giren ve geçtiğimiz eylül ayında hamile olduğunu duyuran oyuncu Eda Ece, alışveriş yaparken görüntülendi.

Eda Ece bebek alışverişinde

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenen, geçtiğimiz eylül ayında hamilelik haberiyle gündeme gelen oyuncu Eda Ece, Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

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Özellikle bebek mağazalarından alışveriş yapan Eda Ece, daha sonra dinlenmek için soluğu bir restoranda aldı.

Burada yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde keyifli vakit geçiren üç aylık hamile olan oyuncu, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Hamilelik süreci çok şükür iyi gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

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AVM'de yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen oyuncu, neşeli ve eğlenceli halleri dışında siyahlar içindeki şık tarzıyla da dikkat çekti.

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