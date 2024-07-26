Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu? Açıklama geldi

Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu?

Bsketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran Eda Ece, üç ay önce de anne olmuştu.

Evliliğinde kriz olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Eda Ece açıklama yaptı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Eşini Instagram'da sildiği öne sürülen Ece, gazeteci Bilal Özcan'a konuştu:

"Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var?"

"3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere…"

"Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum" dedi.