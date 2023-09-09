Eda Ece ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer 21 Haziran’da görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Eda Ece’den müjdeli bir haber geldi. Peki, Eda Ece hamile mi? Eda Ece anne mi oluyor?

EDA ECE ANNE Mİ OLUYOR?

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, Haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi. Kısa süre önce hayatlarını birleştiren ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu geçen aylarda başrolünü oynadığı fenomen dizi Yasak Elma'nın bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.

Eda Ece’nin hamile olduğu öğrenildi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, çiçeği burnunda anne adayı Eda Ece, hamileliğinin daha ilk ayında olduğu için bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Yeni sezonda bir projede yer almayan oyuncu, hamilelik sürecini de sakin bir şekilde geçirecek. Bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu hamileliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Dün akşam ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Eda Ece'nin Yasak Elma'daki rol arkadaşı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam da hamilelik haberini doğrulayarak "Bizim haberimiz vardı, haber çıkmasını bekliyorduk. Teyze oluyorum, mutluyum" ifadelerini kullandı.