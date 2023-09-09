Eda Ece ve eşi sevinçten havalara uçtu.

'Yasak Elma' adlı dizide 'Yıldız Yılmaz' karakterine hayat veren ve iki ay önce Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncudan gelen müjdeli haberi Şevval Sam resmen duyurdu.

Eda Ece ve eşi sevinçten havalara uçtu.

Editör: Özlem KIRAL

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Haziran ayında dünyaevine giren Eda Ece'den müjdeli haber geldi. İki ay önce nikah masasına oturan Eda Ece anne oluyor. Ünlü oyuncunun bir aylık hamile olduğu ileri sürüldü.

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Eda Ece'nin hamileliğinin daha ilk ayında olduğu için bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği iddia edildi.

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Yeni sezonda bir projede yer almayan Eda Ece, hamilelik sürecini de sakin bir şekilde geçirmek istiyor.

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Ünlü oyuncu henüz bir açıklama yapmazken Eda Ece'nin rol arkadaşı Şevval Sam, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Eda Ece hakkındaki hamilelik iddialarını doğruladı ve "Bizim haberimiz vardı, haber çıkmasını bekliyorduk. Teyze oluyorum, mutluyum" dedi.

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