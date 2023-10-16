Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Eda Ece, uzun yıllardır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturmuştu. Kısa süre içerisinde hamile olduğu ortaya çıkan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Haziran ayında ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer‘le görkemli bir törenle nikah masasına oturan başarılı oyuncu Eda Ece‘nin geçen ay bebek beklediği haberi gündem olmuştu.

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Şimdi güzel oyuncunun hayranları heyecanla bebeğin cinsiyetini merak ediyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kulislerdeki bilgiler bebeğin cinsiyetinin kız olduğu yönünde… Eda Ece‘nin menajeri ise “Bebeğin cinsiyeti kız mı?” sorusuna testlerin sonuçlarını bekledikleri cevabını verdi.

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Eda Ece 6 sene süren “Yasak Elma” dizisinde Halit Can ve Yıldız Su adında iki çocuk annesi Yıldız rolüne hayat vermişti.

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