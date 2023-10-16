Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Eda Ece, uzun yıllardır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturmuştu. Kısa süre içerisinde hamile olduğu ortaya çıkan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.