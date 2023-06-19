Eda Ece'nin nikah davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkat çekti

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmak için gün sayan Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Eda Ece'nin nikah davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkat çekti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece 4 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyavine girmek için gün sayıyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Ece‘nin 21 Haziran’da kıyılacak olan nikah töreninin davetiyesi ortaya çıktı. Oldukça sade olan davetiyedeki o detay dikkatlerden kaçmadı.

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Güzel oyuncunun ''Ece'' sanılan soyadının ''Uzunalioğlu'' olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü ismin davetiyesine sosyal medyada; 'Nasıl yani Ece değil mi soyadı?', ''Soyadının Ece olmadığını an itibarıyla öğrendim'', ''Ben neden Eda'nın soyadını hep Ece zannettim' gibi yorumlar yapıldı.

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