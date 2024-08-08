Eda Erdem itiraf etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Final şansını kaybeden Filenin Sultanları, 10 Ağustos'ta Brezilya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlı ekibimizde büyük üzüntü vardı. Kaptan Eda Erdem, İtalya mağlubiyetini şu sözlerle değerlendirdi:

KONTROL BİZDE DEĞİLDİ

"Yarı finale gelmek büyük bir başarı bizim için. Kazanmayı çok istiyorduk, ama bir türlü sakin kalamadık. Öndeyken bile kontrol bizde değildi.

MADALYAYI ÇOK İSTİYORUZ

"Hala madalya şansımız var. Çok güzel bir taraftar desteği var burada. Brezilya maçı çor olacak. İyi hazırlanan, sakin kalan kazanacak. Madalyayı çok istiyoruz. "