Eda Erdem Zehra Güneş ve Hande Baladın'ı açıkladı. Paris 2024 öncesi flaş gelişme

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Eda Erdem Zehra Güneş ve Hande Baladın'ı açıkladı. Paris 2024 öncesi flaş gelişme

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Paris Olimpiyatları öncesi Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın son durumunu açıkladı.

Geçen sezonu Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Filenin Sultanları'nda Eda Erdem Dündar, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe TV'ye konuşan Eda Erdem, şunları söyledi:

"Madalya alması beklenen takımlar arasında yer alıyoruz. Takım olarak sıkı çalışıyoruz. Sakatlıklarımız vardı; Hande ve Zehra bugün itibariyle takıma katıldılar. İyiyiz, eksiklerimizi gidermeye devam ediyoruz."

"Biraz heyecanlıyız. Keyifler yerinde. Bu kadar sevilmek bizleri çok mutlu ediyor. Voleybol branşı altında ülkemizi bir araya getirmek ve bir olabilmek bizim için çok gurur verici. İyi hissediyoruz, ne olursa olsun arkamızda olacaklarına, dualarını ve iyi enerjilerini göndereceklerine inanıyoruz. Türk halkı bizi gerçekten çok seviyor. Biz de ülkemizi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

"Olimpiyatlar zaten sporun zirvesi. Muhtemelen 29 Temmuz sabah 9 itibariyle ekranlara kitlenecek Türk halkı. Biz de onlara kaliteli bir voleybol izletip, madalya mücadelemizde enerjimizi ve arzumuzu onlara yansıtacağız."

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