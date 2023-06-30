Eda Taşpınar kayanın üstünde poz verdi. Sosyal medya yıkıldı

Editör: Ersoy ÖZDEM
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, bronz teni ve dikkat çeken karın kaslarıyla verdiği pozları Instagram hesabında paylaşıyor. Son olarak paylaştığı bikinili pozları yoğun ilgi gördü.
Eda Taşpınar tatilde güneşlenirken güzelliğini sergilemeyi ve pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bronz teniyle dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar paylaştığı bikinli pozlarıyla adeta hayranlarını büyüledi.
43 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla olay yaratan Eda Taşpınar, tatil pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Eda Taşpınar takipçilerini mest etti.
Bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.