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Christian Atsu'nun eski hocası Liverpool maçı öncesi yıkıldı

Rönesans Rezidans enkazından 13. günde cansız bedeni çıkarılan Hataysporlu Atsu'nun eski hocasından kahreden açıklama geldi. Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe Liverpool maçı öncesi Atsu'nun ölüm haberiyle yıkıldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:58
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Eddie Howe'den duygu dolu Atsu sözleri

Christian Atsu'nun eski hocası Liverpool maçı öncesi yıkıldı
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Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'yu unutmadı.
Howe, "Onunla 1 sezon çalışma fırsatım olmuştu. Mükemmel bir oyuncuydu. Çok zor bir gün, yıkıldım" ifadelerini kullandı.
Newcastle United, Christian Atsu'yu andı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atsu'yu eski takımı unutmadı.
KAHREDEN SÖZLER
2016-2021 yılları arasında Newcastle United'da forma giyen Ganalı futbolcuya bir taziye mesajı da teknik direktör Eddie Howe'dan geldi.
Howe, "Çok zor bir gün. yıkıldım. Benimle beraber Chrıstıan'ı tanıyan ve bilen herkes çok üzgün. Onunla 1 sezon çalışma fırsatım olmuştu. İnanılmaz bir karaktere sahipti. İyi bir arkadaş ve mükemmel bir oyuncuydu. Ailesine baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.
TÜM STATTA YANKILANDI
İngiltere Ligi'nin 24'üncü haftasında gerçekleşen Newcastle United - Liverpool karşılaşmasında da Atsu için saygı duruşunda bulunuldu.
Duygusal anlar yaşanan St. James Park'ta tribünde iki çocuğu ile birlikte bulunan Christian Atsu'nun eşi, gözyaşlarına boğuldu

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