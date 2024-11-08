“Edebi Sofralar”da yeni durak Tolstoy

Kaynak: Haber Merkezi
“Edebi Sofralar”da yeni durak Tolstoy

Dostoyevski’den Tolstoy’a, Marquez’den Necib Mahfuz’a Dünya Edebiyatı’nın en seçkin eserlerinin taranmasıyla oluşturulan Edebi Sofralar’da bu hafta Tolstoy’un “Anna Karenina” eserinin atmosferi izleyiciye sunulacak.

1730983264-edebi-sofralar-4.jpegDünya Edebiyatı’nın en ünlü roman ve öykülerinde geçen yemek sahnelerini o kitabın ve bahsi geçen pasajın atmosferine uygun olarak canlandıran ve seyirci ile buluşturan Edebi Sofralar’ın bu haftaki konuğu Çevirmen Sabri Gürses olacak. Sabri Gürses’in konukluğunda, Tolstoy’un “Anna Karenina” romanı üzerine değerlendirmelerde bulunulacak ve romanın atmosferi izleyicilere aktarılacak. Edebi Sofralar’da üçüncü sezonunun beşinci bölümü 14 Kasım Perşembe günü saat 20:30’da TRT 2 ekranlarında olacak.

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DÜNYA ÇAPINDA ESERLER İZLEYİCİLERE AKTARILIYOR

Yönetmen Nergiz Erbay ve diaroma sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu’nun hayal ve gerçeklerden yola çıkarak yeniden tasarlandığı maketler sayesinde seyirci ile daha yakın bir bağlantı kurulmasını hedefleyen Edebi Sofralar’da bu hafta Tolstoy’un “Anna Karenina” romanı konuşulacak.

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