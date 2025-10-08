Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, 4 Ekim'de yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.
Bir sonraki gün sabah saatlerinde ağrıları olduğunu söyleyen Ederson'un MR'ı çekilmişti. Samsunspor maçında forma giyemeyen 32 yaşındaki eldiven, Brezilya A Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı.
İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanında üçüncü kaleci Tarık Çetin maçta görev yapmıştı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, tedavisine başlanan Ederson'un 2 hafta içinde sahalara dönmesi planlanıyor.
🚨 Ederson 2 hafta içinde sahalara dönecek. Oyuncunun tedavi süreci başladı. https://t.co/7ZcqbHofpP— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) October 8, 2025