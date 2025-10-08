Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, 4 Ekim'de yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

Bir sonraki gün sabah saatlerinde ağrıları olduğunu söyleyen Ederson'un MR'ı çekilmişti. Samsunspor maçında forma giyemeyen 32 yaşındaki eldiven, Brezilya A Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı.

İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanında üçüncü kaleci Tarık Çetin maçta görev yapmıştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, tedavisine başlanan Ederson'un 2 hafta içinde sahalara dönmesi planlanıyor.