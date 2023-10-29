Edin Dzeko 12 yıllık hasretini Pendik maçında bitirdi

Fenerbahçeli Edin Dzeko, 5-0'lık Pendik galibiyetine 3 golle katkı sağladı. Ligdeki toplam gol sayısını 10'a yükselten Bosnalı yıldız yıllar sonra hattrick yaptı. Dzeko en son 12 yıl önce, 2011 yılında, Manchester City'nin, Tottenham'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.

TÜRKLER'İ TEBRİK EDİYORUM

Edin Dzeko maçın ardından sözlerine Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayarak başladı: "Türkiye için özel bir gün. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle tüm dünyadaki Türkler'i tebrik ediyorum. Bugün özel bir forma ile sahadaydık. Böyle bir günde galibiyet elde edebildiğimiz için çok mutluyum" dedi.



TAKIM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI

Maçta 3 gol atmasına değinen Dzeko, "Bana göre takım olarak çok iyiydik. Kollektif olarak böyle oynayınca işim kolaylaşıyor. Goller attığım için takıma teşekkür etmek gerekiyor. Bu şekilde devam etmeliyiz." diye konuştu.