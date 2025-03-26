Edin Dzeko antrenmana maskeyle çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Edin Dzeko antrenmana maskeyle çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersizlerle başladı.

DZEKO MASKE TAKTI

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdi. Bosna Hersek milli maçında burnu kırılan Edin Dzeko idmana maske ile çıktı. Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayarak Muğla'ya hareket edecek.

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