Edin Dzeko antrenmana maskeyle çıktı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersizlerle başladı.

DZEKO MASKE TAKTI

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdi. Bosna Hersek milli maçında burnu kırılan Edin Dzeko idmana maske ile çıktı. Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayarak Muğla'ya hareket edecek.