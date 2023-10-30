Edin Dzeko'nun merakla beklediği maç belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Pendik'i 5-0 yenen Fenerbahçe'de 3 gol atan Edin Dzeko yıldızlaşmıştı. Toplam gol sayısını 10'a yükselten Bosnalı yıldızın formda görüntüsü, teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra Sarı-Lacivertli taraftarları çok mutlu ediyor.

O KADAR BEKLİYOR Kİ...

Edin Dzeko'nun aklında ise bambaşka bir maç olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Elvir Baliç geçtiğimiz günlerde vatandaşı Edin Dzeko ile yemekte bulmuştu. Balic, Tivibuspor'da katıldığı programda Edin Dzeko'nun kendisine hangi maç için sabırsızlandığını anlattı.

Baliç, "Belki bu maçlar kolay gibi gözüküyor, ama bana 'Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum' dedi. Yani o kadar bekliyor ki, inanamazsın" açıklamasını yaptı.

TAKIMDAKİ HER DETAYA HAKİM

Elvir Baliç, Edin Dzeko'nun, Fenerbahçe'den teklif aldıktan sonra takımı çok iyi incelediğini de sözlerine ekleyip, "Detaylara hakim. Geçen sezon hangi futbolcunun ne yaptığına kadar biliyor. Ayrıca kendisini en çok şaşırtan konu ise Fenerbahçe'nin 9 yıldır şampiyon olamaması. Tamamen bu hedefe odaklanmış durumda. Gol krallığı falan aklında yok" diye konuştu.