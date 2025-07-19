Edin Visca'nın yeni adresi netleşiyor!

16 yıllık hasreti bitiren Kocaelispor, Süper Lig’de kalıcı olmak adına önemli hamleler yapıyor. Teknik direktörlük görevine Selçuk İnan’ı getiren Körfez ekibi, son olarak Bruno Petkovic’i kadrosuna katmıştı. Uzun süredir Hırvat forveti isteyen fakat sürekli farklı pürüzlerle karşılaşan Yeşil-siyahlılar, nihayetinde yıldız santrforla sözleşme imzaladı.

KOCAELİSPOR EDIN VISCA İÇİN GAZA BASTI!

Kocaelispor, lig tecrübesi olan ve takıma liderlik yapabilecek isimler de istiyor. Bu noktada düşünülen oyuncu; Edin Visca. Bir süredir Bosnalı futbolcuyu ikna etmeye çalışan Körfez temsilcisi, görüşmeleri sıklaştırdı.

Kocaelispor, yıllık maaş olarak 1 milyon euroya kadar çıktı. Trabzonspor’da 1 sene daha kontratı bulunan ve 1.5 milyon euro garanti maaşı olan Visca’nın, ücretinin kalan bölümünün Bordo-Mavililer tarafından karşılanması isteniyor. Kocaelispor, takımdan ayrılık iddiaları menajeri tarafından yalanlanan Visca’yı gelmeye ikna etmesi halinde Trabzonspor’la orta yolu bulacağına inanıyor.