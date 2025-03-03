Edip Akbayram'ın eşinin vedası yürekleri dağladı

Usta sanatçı Edip Akbayram dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Usta sanatçının eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

“BURAYA KADARMIŞ ÖBÜR YARIM”

Ayten Akbayram, "Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar" sözleriyle 36 yıllık eşine veda etti.

Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı.

Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar pic.twitter.com/XBuGwIJdoG — ayten akbayram (@aytenakbayram) March 2, 2025

GÜNLERDİR YOĞUN BAKIMDAYDI ACI HABER GELDİ

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram’ın sağlık durumunun kötüleştiğini dün doktorları açıklamıştı.

Yapılan tüm müdahalelerine rağmen usta sanatçı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

EŞİNDEN DUYGULANDIRAN VEDA

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram'ın paylaşımı: