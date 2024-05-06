Edirne Havsa'nın yeni belediye başkanından borç isyanı

Kaynak: ANKA
Edirne Havsa'nın yeni belediye başkanından borç isyanı
AKP'den CHP'ye geçen Edirne Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, eski yönetimin bıraktığı borca isyan etti. Borç dökümünü belediye binasına asan Özden, “Hiçbir iş yapmasak, maaş ödemesek bu borca gelirimiz yine yetmiyor" dedi

31 Mart yerel seçiminde AKP’den CHP’ye geçen Edirne Havsa Belediyesi’nin önceki dönemden kalan borc miktarı, afişle belediye binasına asıldı.

Hiçbir iş yapmasak, maaş ödemesek bu borca gelirlerinin yetmediğini belirten yeni belediye başkanı Hüseyin Özden, borç stokunun 82 milyon lira olduğunu açıkladı. 8 Bin 700 nüfuslu ilçenin kişi başına düşen borç miktarının 9 bin 440 lira olduğunu belirten Özden, planlı ve programlı çalışarak tasarrufa gideceklerini söyledi.

Borç dökümünü belediye binasına afişle asıldığı Havsa'da 2023 yılı gerçekleşen gelir bütçesi 63 milyon 815 bin 683 TL olduğunu ifade eden Hüseyin Özden, 2023 yılı gerçekleşen gider bütçesi 76 milyon 688 bin 789 TL olduğunu ifade etti. Özden'e göre belediyenin borç miktarı gelirin yüzde 30 üzerine çıkarılmış.

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