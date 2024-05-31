Edirne Valiliği tarafından "tiny house"lar kaldırıldı

Yapılar, bölgedeki tarım arazilerinin üzerine kaçak olarak kuruldu. Vali Yunus Sezer'in yönlendirmesiyle, bu yapıların yıkılması için harekete geçildi. İlgili karar sonrasında, ev sahipleri 'tiny house'lardan ayrılmayı reddettiğinde, bölgeye çok sayıda jandarma ve İl Özel İdaresi personeli yönlendirildi. Edirne İdare Mahkemesi, ek yapılarla birlikte 'tiny house'ların konut özelliği kazandığına hükmetti.

Bunun üzerine, tarım alanlarının korunması adına Edirne Valiliği, söz konusu yapıların sahiplerine evlerin kaldırılması gerektiğini bildirdi. İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment köyündeki tarlaya ulaşmak için harekete geçti. Ancak, 'tiny house' sahipleri, araçlarıyla yolları kapatarak güvenlik güçlerinin ve İl Özel İdaresi çalışanlarının alana erişimini güçleştirdi.

Sahipleri, yüksek maliyetler nedeniyle evlerini terk etmek istemediklerini belirtti ve her bir yapı için yaklaşık 2 milyon lira harcandığını ifade etti. İkna çabaları sonuçsuz kalan ekipler, iş makineleriyle yeni bir yol açarak 'tiny house'ların bulunduğu alana ulaştı. Açılan yeni yoldan ilerleyen ekipler, bazı 'tiny house'ları vinç yardımıyla kaldırarak başka bir alana taşıdı.