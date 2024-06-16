Edirne'de acı manzara! 20 dönüm buğday küle döndü

Kaynak: İHA
Edirne'de acı manzara! 20 dönüm buğday küle döndü

Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen ve geniş bir alana yayılan tarla yangını, yaklaşık 20 bin dönüm ekili buğdayın kül olmasına neden oldu.

Edirne, Meriç'te büyük bir tarla yangını yaşandı. Yangın sonucunda 20 bin dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Kadıdondurma köyü ile Subaşı beldesi arasındaki tarım arazilerini saran alevler, henüz hasat edilmeyen 38 ton buğdayı yok etti. Yangının, atılan bir sigara izmaritinden kaynaklandığı ve hızla yayılan sıcak hava koşulları ile şiddetlenen rüzgarın etkisiyle büyüdüğü tespit edildi.

Alevler, çevredeki diğer tarlalara da sıçramadan önce, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınabildi.

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