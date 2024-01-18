Edirne’de alevler fabrikayı sardı

Kaynak: İHA
Edirne’de alevler fabrikayı sardı
Edirne’de Aysan Yağ Fabrikası’nın silosunda yangın çıktı.

Edirne-Havsa yolunda bulunan Aysan Yağ Fabrikası’nda ayçiçekleri kızgınlaştırılırken yangın çıktı. İhbar üzerine yangının çıktığı siloya itfaiye, sağlık, jandarma AFAD ekipleri sevk edildi.

Alevlerin depoyu sardığı yangında, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Saatlerdir söndürülemeyen yangında, tesiste bulunan hekzan gazının patlama riski bulundu bildirildi. Bu sebeple, ekiplerin, bir facianın önüne geçmek için çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürdükleri iletildi.

Çalışmalar sürerken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgede hazır olarak bekliyor.

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