Edirne'de bahar Marteniçkayla karşılandı

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu, baharın müjdecisi olarak görülen ve sevilen "marteniçka" geleneğini yaşatmak için harekete geçti. Başkonsolos Radoslava Kafedzhiyska ve ekibi, yöresel kıyafetlerle Saraçlar Caddesi'nde kırmızı ve beyaz iplerle süslenmiş bileklikleri Edirnelilere hediye etti. Kafedzhiyska, bu Balkan geleneğinin sağlık ve bereket dilekleriyle mart ayının başında kutlandığını belirterek, bilekliklerin leylek görene kadar takıldığını ve ardından meyve ağaçlarına asılarak dilek dilendiğini anlattı. Beyazın bereketi, kırmızının ise sağlığı temsil ettiği marteniçkalar, Edirneli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da etkinliği katılarak, baharın huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar, bu anlamlı jest için konsolosluk ekibine teşekkürlerini sundu.