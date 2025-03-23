Edirne'de Balkan şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kentte, "26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü" kapsamında AGD Edirne şubesi tarafından Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde "Balkan şehitleri için duaya, Gazze için kıyama" programı düzenlendi. Balkan Şehitleri ile birlikte Gazze'de hayatını kaybedenler anılıp, duaların edildiği programda AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Balkan şehitlerini anmak ve Sarayiçi mevkisinde esir tutulup, yaşam mücadelesi vermiş binlerce vatan evladını yad etmek için toplandıklarını söyledi. İriş, "Edirne 26 Mart 1913'te işgale uğraması sonucunda tarihinin en acı günlerini yaşadı. İşgalle birlikte; sivil, yaşlı, kadın, çocuk ve asker binlerce vatan evladı büyük acılar çekerek hayatta kalma mücadelesi verdiler. Balkan Savaşı'nda, Mehmet Şükrü Paşa kumandasındaki birlikler, Edirne'yi 155 gün hiçbir destek almadan kahramanca savundu. Bunca acıya rağmen vatan bildikleri toprakları terk etmeyerek açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düştüler. Onun içindir ki, İstiklal Marşımızda da ifade edildiği gibi; "Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı" denilerek, verilen mücadeleler, çekilen acılar bizlere özlü bir şekilde anlatılmıştır" dedi.

'GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEMEZ'

Vatan uğruna şehit olanlara karşı herkesin sorumlu olduğunu ifade eden Abdülhamit İriş, "Özellikle bu şehit kanlarıyla sulanmış alanda, tarihimizle, inancımızla, kültürümüzle bağdaşmayan hiçbir tavır ve davranış içinde bulunamayız. Bu hususta şehitlerimize ve ecdadımıza karşı; ebeveynler, öğretmenler, hocalar, yöneticiler ve idareciler başta olmak üzere hepimiz sorumluyuz. Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması için canlarını feda etmişlerdir. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Bizler aziz vatanımızda hayatlarımızı huzur içinde sürdürüyorsak, şehitlerimizin canlarını ortaya koyarak, vatan topraklarını kanlarıyla yoğurduklarını unutamayız. Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğe emin adımlar yürüyemezler. Onun için, aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğurulmuş bu yerleri; ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm halkımız ziyaret etmelidir. Aziz şehitlerimizin, cennet vatanımızı bizlere nasıl emanet ettiklerini hatırlamalıdırlar. Vatan için, bayrak için, mukaddesat için nasıl canlarından geçtiklerini bilmelidirler" diye konuştu.

'İŞLEDİKLERİ SAVAŞ SUÇLARI YANLARINA KALMAYACAK"

Ecdadın yaşadığı acıları, bugün Gazzelilerin yaşadığını belirten İriş, "Dün ecdadın yaşadığı acıları, zulümleri, katliamları bugün Gazzeli kardeşlerimiz yaşıyor, ne yazık ki. Gazze" de muhasara altına alınan 2 milyon Müslüman kardeşimiz, ırkçı siyonizmin, katil ABD'nin ve emperyalist batının alçakça saldırılarına, katliamlarına, soykırımına ve vahşetine maruz kalmaktadır. Onlar, dün Çanakkale'de koştular, geldiler. İşte kanıtı buraya 5 kilometre ileride Asker Hastanesi Şehitliği'nde yatan Filistinli kardeşlerimiz. Maalesef biz bugün onlara elimizi uzatamıyoruz. Cenabıallah, İslam alemini bu zilletten bir an evvel kurtarsın inşallah. Savunmasız insanlara havadan bomba yağdırarak aşağılık tıynetini gözler önüne seren siyonistler iyi bilmelidir ki; işledikleri savaş suçları yanlarına kar kalmayacaktır. Bugün başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın sessizliğinden güç alan İsrail güçleri, çok yakın bir zamanda zilleti en doruklarda yaşayacaktır" dedi.

Abdülhamit İriş'in konuşmasının ardından Balkan şehitleri ve hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi.