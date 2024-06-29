Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Buğday tarlasında yangın

Türkiye'de bugün orman ve anız yangını haberleri, gündem oluşturdu.Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylüler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Donbay köyünün Kocatepe mevkisindeki ekili buğday tarlasında çıktı. Saat 15.00'te başlayan buğday tarlası yangını kısa sürede büyüdü. Çıkış sebebi henüs belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Köylüler, alevlere traktör ve hortumlarla müdahale ederken, bölgeye Edirne Belediyesi, Lalapaşa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürmek için çalışmalarını başladı.