Edirne'de bulunan kamu lojmanı tavuk çiftliği oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Twitter hesabından kamu lojmanının son halini gösterdi ve depremzedeler üzerinden çarpıcı bir yorumda bulundu.

Edirne'de bulunan kamu lojmanı tavuk çiftliği oldu

Ataman, Edirne'de bulunan kamu lojmanının atıl hale getirildiği ve beslenmesi yasak olmasına rağmen tavuk beslendiğini gösteren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Ataman, "Bu zihniyeti anlamak değil, yıkmak, yerle bir etmek gerek" dedi.

VİDEODA KAMU LOJMANLARININ HARABEYE DÖNÜŞTÜĞÜ GÖRÜLÜYOR

Ataman’ın paylaştığı videoyu çeken kişi, Karayolları Genel Müdürlüğü Havsa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Lojmanları’nın son halini göstererek anlattı.

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Lojmanların atıl hale geldiği ve yasak olmasına rağmen harabeye dönmüş bazı dairelerde tavuk beslendiği görüldü.

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“ÇADIRDA 50 DERECE SICAK ALTINDA DEPREMZEDE YANAR"

Ataman videoya, “Edirne'de bulunan kamu lojmanı tavuk çiftliği oldu! Çadırda 50 derece sıcak altında depremzede yanar, kavrulur.

Susuzlukla, elektriksizlikle, imkansızlıklarla mücadele eder. Edirne Karayolları Genel Müdürlüğü Havsa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Lojmanları kira veremeyen memurlara, işçilere kapalı tutulur, ticaret amaçlı tavuk çiftliğine çevrilir.

Bu zihniyeti anlamak değil, yıkmak, yerle bir etmek gerek” notunu düştü.

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