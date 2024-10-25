Edirne'de Dubai çikolatasına yoğun talep! 200 gramı dudak uçuklatıyor

Esnaf Burhan Dişlioğlu, “Müthiş bir talep var ama ürün yok, bulamıyoruz. Üründe sıkıntı var. Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor" ifadelerini kullandı.

200 GR 400 TL'YE SATILIYOR

Edirne’de Dubai’nin fıstıklı künefe çikolatasının 200 gramı 400 liradan satılıyor. Esnaf Dubai çikolatasına yoğun talebin olduğunu ve ürün bulamadıklarını belirtti.

"ÜRÜN BULAMIYORUZ"

Esnaf Burhan Dişlioğlu, "Şu anda müthiş bir talep var. İçi bol fıstıklı, yeni bir ürün olduğu için müthiş bir talep oluyor. 60-100-200 gramı var. Ama tabii ki fiyatı 600-700-1000 liraya kadar çıkıyor. Bulgar, Romanya, iyi bir talep var ama ürün yok, bulamıyoruz. Üründe sıkıntı var. Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor. Bulgar ve Romanya müşterilerimiz en çok sorduğu, talep ettikleri Dubai çikolata."