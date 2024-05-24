Edirne'de ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan 17 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: İHA
Edirne'de ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan 17 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan Bulgaristan plakalı otomobilin içinden 14 düzensiz kaçak göçmen, kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişiyle birlikte toplam 17 kişi çıktı.

Edirne'de polis ekipleri, Güney çevre yolunda Bulgaristan plakalı bir aracı durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu trafik polislerinin kullandığı ekip otosuna çarptı.

Yaya olarak kaçan araç sürücüsü ve yanında yer alan 2 kişi ise kayıplara karıştı.

İÇİNDEN 14 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Otomobilin içinden ise aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 14 kaçak göçmen çıktı.

Adeta istiflenerek otomobilin içine tıka basa doldurulan göçmenlerin ayağa kalkmakta zorluk çektiklerine şahit olundu. Öte yandan aracın bagajından da bir bot çıktı.

Sağlık kontrolüne götürülen, 7’si Filistinli, 6’sı Suriyeli ve 1’i Iraklı toplam kaçak göçmenler, emniyetteki işlemleri sonrasında ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Öte yandan kaçan şüphelileri yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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