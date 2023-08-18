Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında, Meriç istikametine seyir halinde olan otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde gelen ambulanslar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçak göçmenlerin 2'sinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin olay ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

aw010776-02.jpg

aw010776-01.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Vatandaşın borcu 1 haftada yüzde 84 arttı... “Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında patlama yaşanacak” Ekonomi
Vatandaşın borcu 1 haftada yüzde 84 arttı... “Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında patlama yaşanacak”
MasterChef All Star 61 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 61 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı. Fenerbahçe onayı verdi Spor
Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı. Fenerbahçe onayı verdi
Ekmek pişirdikten sonra tandırı söndürmeyi unutmuşlardı. Tandırda yangın çıktı Güncel
Ekmek pişirdikten sonra tandırı söndürmeyi unutmuşlardı. Tandırda yangın çıktı
Süper Lig'de program açıklandı. Maç saatleri değişti mi Spor
Süper Lig'de program açıklandı. Maç saatleri değişti mi
Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü Güncel
Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü
Bartın'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Güncel
Bartın'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı