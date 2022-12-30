﻿Edirne'de kapatılan tarihi Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

Çalışmalar kapsamında 27 Aralık'ta kapatılan köprü çevresinde ekipler ray serimi gerçekleştirildi.Köprünün girişi araçların geçebilmesi için hemzemin geçit olarak düzenlendi. Köprü trafiğe açıldı.

Çalışmalar nedeniyle 3 gün boyunca kapalı olan köprüyü kullanmak isteyenler Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanmıştı.

HIZLI TREN ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 60 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.