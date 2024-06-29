Edirne'de kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nde kontrollü sulama başladı

Kuraklık ve aşırı sıcak hava nedeniyle buharlaşma artarken, Tunca Nehri'nin su seviyesinde belirgin bir azalma yaşanıyor. Nehirden sulama yapan çiftçiler, suya erişimde zorluklarla karşı karşıya.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan son ölçümlerde, Tunca Nehri'nde su debisinin saniyede 2 metreküp olduğu tespit edildi.

Nehir akışının yavaşlaması ve su seviyesinin düşmesi sebebiyle çiftçiler dönüşümlü sulama sistemine geçti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, nehirden sulama yapan çiftçilerin kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Bayazıt, su seviyesindeki düşüşü şu sözlerle aktardı: "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisiyle Tunca Nehri'nde su seviyesi düşüyor. Yaklaşık 15 bin dekarlık alanda, bunun 12 bin 500 dekarı çeltik tarımı için kullanılıyor. Su debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşmüş durumda. Bu nedenle çeltik üreticilerimizin su ihtiyacını karşılayabilmek için kontrollü sulamaya geçilmiştir. Su seviyesi belli bir seviyeye ulaşana kadar bu yöntem devam edecektir."