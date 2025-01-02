Edirne'de restorasyonu bitirilen 5 asırlık cami ibadete açıldı

Osmanlı sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen cami, Evliya Çelebi'nin ünlü 'Seyahatname' adlı eserinde aydınlık ve güzel bir yapı olarak betimlenmiştir. Keşan'ın en eski yapılarından biri olan cami, Regaip Kandili'nde akşam namazının ardından düzenlenen törenle yeniden kullanıma sunuldu.

CAMİNİN RESTORASYONU TAMAMLANDI

Büyük Cami Mahallesi'nde yer alan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin ibadete açılması nedeniyle bir program düzenlendi. Programa, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ FATMA AKSAL’IN AÇIKLAMALARI

Programda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, caminin restorasyonunun ardından oldukça güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, “Ecdadımızın yadigarlarına sahip çıkmak ve onları gelecek kuşaklara aktarmak en önemli görevlerimizden biridir. Bu camimizin ciddi bir restorasyona ihtiyacı vardı. Yaklaşık 3 yıldır ibadete kapalıydı. Restorasyon sürecinde kalem işleri, minaresi ve bahçesi yenilendi. Bu mübarek kandil gecesinde camimizi tekrar ibadete açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DUA VE AKŞAM NAMAZI

Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından okunan dua sonrası, restorasyonu tamamlanan cami yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar, Regaip Kandili akşamı namazını Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kılarak, tarihi yapının ibadet için yeniden kullanılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.