Edirne’de Türk Mutfağı Haftası kutlamaları

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Deva-i misk helvası ikramıyla başladı. Türk Mutfağı Haftası, hafta boyu tadım, yemek sunumu, söyleşi ve yarışma gibi farklı etkinliklerle devam edecek.

Edirne’de Türk Mutfağı Haftası kutlamaları

AA

Selimiye Meydanı'nda düzenlenen ikramda şekerlemeci Arif Meriç tarafından hazırlanan coğrafi işaretli Deva-i misk helvası vatandaşlara dağıtıldı.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle bu yıl 2. kez düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası"nın 21-27 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Hafta boyunca Edirne'nin gastronomik ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtacaklarını belirten Soytürk, "Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Bugün Arif Meriç Usta ile coğrafi işaretli saray mutfağından Deva-i misk helvasını yerli ve yabancı ziyaretçilerimize dağıtacağız. Şimdiden afiyet olsun, Türk mutfağı Haftası hepimize kutlu olsun." dedi.

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Meriç de Osmanlı saray lezzetlerinden helvanın içerisinde 41 çeşit baharat bulunduğunu ifade ederek, "Deva-i misk helvası bize ecdadımızdan kalan muhteşem bir lezzettir. Deva demek şifa demek, misk koku demek. Kokuyla şifayı birleştirip 500 yıldan beri baharatlardan yapılmış bu devayı ikram ediyoruz." diye konuştu.

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Yaklaşık 75 kilo helvanın ikram edildiği etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

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