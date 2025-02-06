Edirne'de 'yalancı bahar' günleri

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Keşan'da şubat ayında baharı aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu. Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü de dikkati çekti.

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'ÇOK ERKEN BİR UYANMA OLUŞTU'

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti. Hasan Şen, "Bu sıcaklık hem bitkiler hem de ağaçlar açısından bir uyanma meydana getirdi. Bunun neticesinde badem ağaçlarında çiçeklerin açtığını gördük.

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Ama bugünlerde hava sıcaklıkları gece eksi 2, gündüzse 5 dereceye kadar düşüyor. Bunun neticesinde badem ağaçlarının açan çiçeklerinin ilerleyen zamanda kuruduğunu göreceğiz. Çünkü çok erken bir uyanma oluştu. Ağaçlarda yalancı bahara kandı.

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Bunun da iklimin dengesizliğinden kaynaklandığını görmekteyiz. Umarım sıcaklıklar mevsim normallerine döner. Bitkilerin, ağaçların uyanması da zamanı geldiği zaman olur.

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Hem tarladaki buğday, arpa gibi ürünlerimizin de kışlık soğukluğu almaları üreticiler açısından olumlu olacaktır" dedi.