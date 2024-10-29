Edirne’de yolcu treni beton pompasına çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de yolcu treni beton pompasına çarptı

Edirne’de 35 yolcunun bulunduğu yolcu treninin beton pompasına çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Edirne Tren Garı’ndan aldığı 35 yolcuyu Sofya seferine yetiştirmek için Edirne Kapıkule Tren Garı’na hareket eden tren, Yıldırım Mahallesi yakınlarında raylarda bulunan beton pompasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Trende bulunan 35 yolcu ve makinistin kazadan yara almadan kurtuldukları belirlendi. Beton pompasının sürücüsü ise kaza yerinde bulunamadı. Trendeki yolcuların Sofya seferine yetişmeleri için karayoluyla Edirne Kapıkule Tren Garı’na getirildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de yolcu treni beton pompasına çarptı

Edirne’de yolcu treni beton pompasına çarptı

Edirne’de yolcu treni beton pompasına çarptı

Edirne’de yolcu treni beton pompasına çarptı

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