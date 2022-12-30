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Yoldan çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücüsü İbrahim Kaplan (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:22
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Edirne’de yoldan çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Yoldan çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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(DHA) - Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü-Keşan karayolu üzerindeki Kavacık köyü mevkisinde meydana geldi.

Uzunköprü’den, Keşan yönüne giden İbrahim Kaplan yönetimindeki 22 LM 013 plakalı otomobil, Kavacık köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Kaplan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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