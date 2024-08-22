Edirne'de yürekleri ağza getiren yangın

Kaynak: İHA
Edirne'de yürekleri ağza getiren yangın

Edirne’de, otogarın arkasında bulunan geniş bir otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyük bir hızla yayılarak çevredeki ağaçlık alanlara ve bir lastik deposuna sıçradı.

Yangın az daha otogar ve akaryakıt istasyonuna sıçrıyordu

Yangının neden olduğu yoğun dumanlar, gökyüzünü kaplayarak bölgedeki vatandaşlara büyük panik yaşattı.

Yükselen alevler ve yoğun duman, hem çevredeki binalar için hem de yakınlardaki bir akaryakıt istasyonu ve Edirne Otogarı için ciddi bir tehlike oluşturdu.

Olay yerine hızla intikal eden Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf etti. Yangının büyümesi ve daha geniş bir alana yayılması riskine karşı Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, otogara ve akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü, böylece olası bir felaketin önüne geçildi.

Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, Edirne Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri incelenerek yangının kaynağı ve olası bir ihmal ya da sabotaj durumu araştırılıyor.

Yetkililer, yangın bölgesindeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

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